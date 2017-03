Dones, graffiti i art urbà al Centre d’Art Tecla Sala

annaïs miró

El dia 9 de març de 2017 a les 19h. el Centre d’Art Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat, a l’Avinguda Josep Tarradella, 44, tindrà lloc la taula rodona Dones, graffiti i art urbà, amb la participació de The Hattelovers (Col·lectiu feminista de graffiteres, representat per Vegan Bunnies), Btoy (una de les artistes urbanes més reconegudes amb la tècnica de l’estèncil, retrata principalment dones); Ana Manaia (gestora cultural a Boca Nord, organitzadora del festival femení “FemRimes FemGraff”) i Ninoska Juan com a moderadora. Arquitecta i gestora cultural a Contorno Urbano). A la segona edició del projecte “12+1” de l’Hospitalet, incorporen un cicle de taules rodones i debats al voltant de l’art urbà i del graffiti. El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona i a Contorno Urbano volen remarcar-lo amb un esdeveniment molt especial. Organitzem amb molta il·lusió aquesta taula rodona 100% femenina per crear un espai de reflexión, un espai d’encontre entre artistes i gestores culturals on abordarem les temàtiques següents: el panorama actual en l’art urbà i el graffiti (nacional i internacional): més dones, menys maclisme? Un canvi de paradigma amb l’arribada de moltes artistes que vénen de la il·lustració o de la pintura: democratització de la presència femenina com a avenç feminista i artístic o pèrdua dels valors inicials del graffiti? Allò personal és político: un art més reivindicatiu per ser dona? Feminisme i art: Pot l’art ser una forma d’empoderament? L’art com a eina de millora social. 12+1 és una proposta de l’associació Contorno Urbano: 12 artistes, 12 mesos, una paret de 50 metres quadrats, una intervenció artística cada mes i una exposició en acabar l’any, amb una obra única creada per cada artista.12+1 crea una galeria d’art a cel obert que es transforma cada mes. Una visió original que també qüestiona la manera d’exposar l’art urbà i el lloc d’aquestes creacions a la ciutat.

Etiquetes: Art urbà · Cebtre d'Art Tecla Sala · Dones · graffti