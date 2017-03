“Dones: ficcions i realitats” al Museu d’Història de Catalunya

El Museu d’Història de Catalunya, Pl. de Pau Vila 3 de Barcelona, presenta a partir del 2 de març Dones: ficcions i realitats, comissariada per Marta Selva –historiadora i professora de Teoria i Anàlisis del Film i la Televisió a la URV i professora del Màster de documental creatiu de la UAB- i Anna Solà – llicenciada en art, ha estat professora de Cine, Vídeo i Televisió de l’Escola Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya-.

La mostra s’emmarca al voltant de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, que aquest any 2017 fa èmfasi a l’apoderament econòmic de les dones en el mercat de treball. Des del Museu d’Història de Catalunya, amb la voluntat de treballar per la igualtat entre dones i homes, es presenta aquesta exposició que té com a objectiu mostrar com ha evolucionat la representació femenina als mitjans de comunicació durant la segona meitat del segle XX.