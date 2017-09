Donació de Ramon Boixadós al Museu del Joguet

annaïs miró

Nascut el 1927 a Figueres, fill de mestres i educat en la cultura de l’esforç, el petit Ramon Boixadós no va tenir joguines en aquells anys difícils de guerra i postguerra. Qui fou durant més de trenta anys president de la Fundació Gala-Dalí de Figueres, Ramon Boixadós i Malé, traspassat recentment, fou també un apassionat col·leccionista de vehicles de joguet en miniatura. Amb ells jugava intensament amb els seus fills i néts. Ara, aquesta col·lecció, integrada per uns dos-cents vehicles, ha estat donada, per voluntat de Boixadós, a títol pòstum, al fons del Museu del Joguet de Catalunya. Aquest centre museístic figuerenc ha expressat “l’honor de rebre aquesta donació que contribuirà a completar el fons de vehicles del Museu”. La col·lecció recull exemplars principalment a escala 1:43 i 1:24 de fabricants alemanys, holandesos, italians, anglesos, espanyols, francesos i danesos, i de marques tan reconegudes com Dinky Toys, Corgi Toys, Dalia Lesney, Majorette, Matchbox, Solido o Tekno, entre altres.

Etiquetes: donació · Museu del Joguet de Catalunya · Ramon Boixadós