Dolors Gibert presenta “Miscel·lània” dins del Festival Mirades de Fotografia

Dolors Gibert presenta Miscel·lània de l’1 al 25 d’abril de 2017 al Castell Palau de la Bisbal de l’Empordà, Plaça del Castell s/n de La Bisbal, en el marc del Festival Mirades de Fotografia.

Miscel·lània és una exposició de fotografies de Dolors Gibert on es recull una pinzellada del treball que ha realitzat al llarg de la seva vida professional, sobretot dels últims 15 anys. A cada fotografia s’ha afegit un fragment, una frase, d’un poema del poeta valencià Rafael Casanova, que ha acceptat col·laborar en aquesta mostra.

D’aquesta manera, Gibert i Casanova, ens ofereixen una miscel·lània fotogràfica i poètica on han unit les seves dues disciplines artístiques (poesia i fotografia) per tal d’oferir una proposta literària i gràfica alhora, sense que cap de les dues renunciï al seu propi llenguatge expressiu, però que s’harmonitzen i complementen per proposar una coherent unitat expressiva. Totes les fotografies estan a la venda, seriades, numerades i signades.

Dolors Gibert, fotògrafa empordanesa (Figueres), té una llarga i reconeguda trajectòria professional que l’ha portat a col·laborar per diverses agències i editorials i exposar en diferents galeries i esdeveniments. L’any 2001 va obtenir un premi Lux atorgat per l’AFP (Asociación de Fotógrafos Profesionales de España),entre d’altres distincions i reconeixements.

Els seus treballs s’han publicat en diverses revistes i llibres i ha realitzat una quarantena d’exposicions dins i fora de Catalunya. La dansa de la mort, Aigua, Dones, Tots sants, Empordà, Templers, Miscel·lània, Natura i Territori, Lentitud, Del carrer a l’escenari… són algunes d’aquestes exposicions.

Tot i haver experimentat en diverses modalitats, des de fa uns anys ha emfatitzat en els seus treballs documentals i de fotoperiodisme. És membre del sindicat de la imatge UPIFC.

A la imatge, obra de Dolors Gibert.

