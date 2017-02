“Dolça i Salada” de Jorge Panchoaga a la Casa Amèrica

La Casa Amèrica Catalunya del carrer Còrsega, 299 de Barcelona presenta el dia 21 de febrer l’exposició fotogràfica Dolça i Salada, de Jorge Panchoaga (Colòmbia). La mostra explora la crisi mediambiental i social a la Ciénaga Grande de Santa Marta, a la desembocadura a l’Oceà Atlàntic al Carib colombià del riu Magdalena, el més important del país amb una extensió de 1540 quilòmetres. La mostra es podrà veure fins a mitjans de juny.

La mostra fa servir l’aigua com a eix central narratiu i metafòric per abordar diversos successos del passat i del present a Nova Venècia, poble de pescadors situat sobre l’aiguamoll. Avui els seus habitants intenten sobreviure al desastre de la contaminació després de patir, al novembre de l’any 2000, una massacre perpetrada per paramilitars amb unes 70 persones mortes i desaparegudes.

Dolça i Salada adopta el seu nom pel canvi cíclic, de salada a dolça, del flux de les aigües d’aquesta zona humida arran la seva confluència amb l’Oceà Atlàntic i el riu Magdalena. Els retrats i el registre d’activitats quotidianes de Jorge Panchoaga assenyalen la vida a Nova Venècia i els paisatges àrids mostren l’estat latent de crisi en aquest ecosistema únic.

Etiquetes: Casa Amèrica Catalunya · Dolça i Salada · Jorge Panchoaga