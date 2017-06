Doble mostra del Festival Visa pour la Imatge a la Casa de Cultura

annaïs miró

La Casa de Cultura de Girona presenta dues mostres simultànies del Festival Visa pour la Imatge de Perpinyà. Les exposicions presenten obres del fotoperiodista cubà Jesse A Fernández i del protagonista del Visa off 2017, Titouan Lamazou. El Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa pour la image de Perpinyà presenta a les sales d’exposicions de la Casa de Cultura de Girona dues mostres fotogràfiques simultànies des d’aquest 22 de juny fins al 27 de juliol de 2017. La primera és del fotoperiodista cubà de pares espanyols Jesse A. Fernández (L’Havana, 1925-París, 1986), testimoni d’excepció del procés revolucionari a l’illa caribenya. La mostra ja es va poder veure l’any passat a l’exposició francesa. Fernández va poder captar la vida a la cubà de Fulgencio Batista, just abans que la Revolució enderroqués el dictador, i va exercir com a retratista oficial dels inicis del règim de Fidel Castro fins després del discurs de dirigent revolucionari a l’ONU, el 1960. Aleshores, desencantat, va abandonar l’illa i va viure a Nova York, Puerto Rico, Espanya i París, on va morir l’any 1986. Va abandonar el fotoperiodisme i es, en ‘actualitat, l’autor d’un fons d’enorme interès històric i artístic, i alhora dels grans desconeguts del fotoperiodisme atès que va abandonar la professió. Les seves fotografies són retrats amb molta profunditat psicològica, que semblen descriure els personatges que hi apareixen: des del líder revolucionari Fidel Castro o Ernest Hemingway, en el període 1958-1960 o a artistes i intel·lectuals com Dalí, un joveníssim Antoni Tàpies, Joan Miró, Mario Vargas Llosa, Max Aub, Lezama Lima i moltes altres personalitats fotografiades sobretot a Nova York. Visa pour la image presenta també a Girona, el protagonista del Visa off, Titouan Lamazou (Casablanca, 1955), viatger, fotoperiodista i artista plàstic. L’obra que presenta és essencialment fotografia dels seus viatges a l’Àfrica sempre revigoritzats amb tocs artístics. En destaquen les fotografies que va prendre als camps de refugiats al llarg de tota la frontera de Mali amb Nigèria, Burkina Faso i Mauritània. La seva experiència intensa com a viatger, navegant o fotògraf ha eixamplat la seva manera de mirar el món i en la seva mirada hi té un paper molt destacat la dona. L’obra de Titouan Lamazou és el fruit de molts anys de viatges i, a diferència del caràcter de document històric de la mostra dedicada a Jesse Fernández, té un caràcter completament actual i reivindicatiu. Lamazou presenta fotos de molt gran format i retrata una realitat sovint molt dura però ho fa amb rigor periodístic i sensibilitat artística, amb molt de respecte per als protagonistes de les seves fotografies. L’exposició recull una selecció d’imatges captades durant més d’una dècada de viatges a l’Àfrica. Aquestes mostres són fruit de la col·laboració entre la Casa de Cultura de Girona, la Casa de Cultura de la Generalitat a Perpinyà, i el Festival Internacional de Fotoperiodisme Visa pour la image de Perpinyà que enguany tindrà lloc del 2 al 17 de setembre de 2017. Les mostres a la Casa de Cultura de Girona es podran visitar a partir del 22 de juny fins al 27 de juliol de 2017.

Etiquetes: Casa de Cultura de Girona · Festival Visa pour la Imatge de Perpinyà · Jesse A Fernández · Titouan Lamazou.