Doble convocatòria Open Portfolio

Després de l’èxit obtingut a les passades edicions, aquest programa destinat a potenciar els artistes emergents celebrarà dues jornades, al maig i a l’ocubre. Es tracta de la quarta convocatòria Open Portfolio FIG de Bilbao, i els vuit finalistes podran exposar i posar a la venda la seva obra el proper 18 de novembre de 2017 en el marc de la Fira FIG Bilbao, que se celebrarà al Palau Euskalduna. La data límit per a presentar les propostes és el 18 d’abril de 2017. L’objectiu i la filosofia de l’Open Portfolio el defineixen com una plataforma de promoció, difusió i professionalització per a tots aquells creadors emergents i manifestacions artístiques contemporànies en el camp del gravat i l’obra en edició. Al llarg de 2017, i com a novetat, hi haurà dues convocatòries. OPEN MAIG 2017: En aquesta primera fase se seleccionaran un màxim de 16 artistes per a participar en la primera jornada Open del 2017 que tindrà lloc dissabte 20 de maig a l’Edifici Ensanche de Bilbao. La jornada consistirà en una exposició, amb la presència dels artistes, on disposaran d’un mur de 2x3m. i una taula de 3x1m. per poder mostrar la seva obra i mantenir contacte amb el públic. Després les obres es mantindran a l’Edifici Ensanche formant una exposició col·lectiva, durant deu dies. Entre aquests escollits, quatre seran els que prendran part a la fase final d’Open Portfolio de FIG 2017. OCTUBRE 2017: Es desenvoluparà en el mateix format i condicions que la sessió de maig i s’escolliran uns altres quatre artistes per exposar a la Fira FIG Bilbao 2017.

