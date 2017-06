Disseny romanès a la Central del Disseny

annaïs miró

Del 15 de juny al 16 de juliol de 2017, la Central del Disseny de Madrid, a Matadero Madrid, al Passeig de la Chopera, 14, acull l’exposició Threads of Tradition. Una visión contemporánea del diseño en la artesanía rumana, una de les més importants exposicions de disseny jove de Romania que s’ha organitzat a Madrid per part de l’Institut Cultural Romanès, en col·laboració amb Romanian Design Week i l’Associació de Dissenyadors de Madrid (DIMAD). Els més de cinquanta objectes exposats apunten cap a dues direccions creatives: una que se centra en els materials i en l’artesania i una altra que capgira els patrons i tècniques de producció tradicionals. La selecció exhibirà unes col·leccions recents que tenen en comú tant una execució impecable arrelada en la tradició com un gran sentit de l’humor, que és un element imprescindible. S’exhibiran obres de gràfica, productes d’estil de vida i de casa, vestimenta, estris de cuina, teixits i ceràmica, realitzades, entre d’altres, per estudis de diseny com Deltacraft, Meșteshukar ButiQ, PATZAIKIN, Coolwool studio, Dare to Rug, Pro Patrimonio o pels dissenyadors Cristian Corvin, Lana Dumitru, Mădălina Andronic, Dragoș Motica, Ruxandra Sacalis. A més, l’arquitecta Eliza Yokina, comissària de l’exposició, i Ioana Pârvu, coordinadora d’exposicions de Romanian Design Week (l’esdeveniment més destacat dedicat al disseny d’aquest país) impartiran divendres 16 de juny de 2017 una conferència il·lustrada al voltant de l’exposició a la Central de Disseny.

Etiquetes: Central del Diseño · disseny romanès · Eliza Yokina · Ioana Pârvu · Matadero Madrid