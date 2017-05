Diego Pujal exposa a Piramidón

annaïs miró

Del 9 de maig al 24 de juliol de 2017, Piramidón Centre d’Art Contemporani acull l’exposició Nuvlo nobla de l’artista Diego Pujal. Nublo nobla és el nom de la mostra que recull l’obra més recent de Diego Pujal, un projecte expositiu que l’artista ha estat produint durant el darrer any i que es va inaugurar a Piramidón el passat 9 de maig. Aquí, Pujal, ens proposa seguir explorant cap als camps insondables de la ficció estètica a través del seu propi llenguatge personal. Un llenguatge fet a partir de la sinuositat de les formes, que ens suggereixen cossos suaus, eteris, sovint translúcids, evocadors d’una realitat subjectiva fruit de la mirada calidoscòpica del seu creador. La mostra representa la continuació del joc constant amb l’intangible, que és l’ànima del treball de l’artista, i que un cop més es manifesta en la seva forma més fidel a aquest esperit. El 6 de juny celebrarem la presentació del catàleg de l’exposició amb la presència d’Ángel Calvo Ulloa, que s’ha encarregat d’elaborar-ne el text. En paraules seves “El trabajo de Diego Pujal es un mensaje cifrado que certifica una manera especialmente sutil de encarar una pintura tan antigua como vigente. El modo de afrontar sus diferentes series establece unas fronteras casi anecdóticas, que no responden a una lógica actual ni pretenden establecer diferencias formales considerables. Tampoco los títulos aportan pistas cruciales, no se trata de dar el trabajo hecho, pero tampoco de encriptarlo al límite. Hay algo que efectivamente se nos escapa y algo que resulta particularmente familiar.”

