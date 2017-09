“D’Ici à Ici” de l’artista Tere Recarens a Hans & Fritz Contemporary

Hans & Fritz Contemporary presenta, del 21 de septiembre al 23 de novembre, l’exposició D’Ici à Ici, de l’artista Tere Recarens. La seva obra està perfilada com un procés de documentació de la pròpia vida, una col·lecció de testimonis mínims i accidentals on resulta pràcticament impossible apreciar la frontera entre vida i art.

El seu treball apareix com un rastreig de l’ampli i ambigu espectre que uneix i separa el fet artístic del no artístic, banyat d’una sensibilitat que parla de l’art com una cosa xocant i divertit en el qual l’artista comparteix les seves vivències – la seva vida – amb l’espectador , recuperant el romàntic dualisme art – vida. Més que d’obres doncs, convé parlar d’una actitud que no pretén alliçonar sinó convidar l’espectador a participar-hi. Perquè el joc i el treball in situ són constants en el treball d’una artista que combina recerca i espontaneïtat.