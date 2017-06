Dibuixos solidaris per celebrar el Dia de les persones Refugiades

En el marc de la commemoració del Dia Internacional de les persones refugiades el 20 de juny de 2017 s’ha organitzat una iniciativa solidaria que reuenix una quarantena de dibuixants (urban sketchers) i artistes de Catalunya i d’arreu de l’estat, per recollir fons per a la ONG “Proactiva Open Arms” dedicada al salvament de les persones que cerca’n refugi a Europa a traves del Mediterrani.

En el marc de la iniciativa “Dibuixant per Open Arms” s’han recollit dibuixos, aquarel·les, olis, etc. per fer una venta i subhasta amb totes aquestes donacions (unes 80 obres). Amb tot aquest material s’ha fet una exposició a la biblioteca Mercè Rodoreda (Horta-Guinardó) que restarà oberta fins el 27 de juny.

A la imatge, un dels dibuixos subhastats, realitzat per Simon Casas.

