“Diàlegs amb la col·lecció” d’Anna Bahí al Palau Solterra

El Museu Palau Solterra de la Fundació Vila Casas de Torroella de montgrí presenta fins al 21 de maig del 2017 Diàlegs amb la col·lecció d’Anna Bahí.

Anna Bahí (Banyoles, 1972) protagonitza els nous Diàlegs amb la col·lecció. Amb un esguard que s’interroga sobre l’autopercepció, l’artista de projecció internacional treballa la imatge per recórrer el cos humà i capturar les emocions que s’hi impregnen, en una memòria furtiva de la vivència.

Per establir aquest diàleg, Anna Bahí ha escollit les fotografies de Teresa Romanillos, de la sèrie Rasgos. Les fotografies de Bahí condensen una comunió entre el cos humà i la naturalesa. La figura humana esdevé un element gairebé eteri i desmaterialitzat. Subtil i delicat, el cos esdevé un recurs fotogràfic fonamental per explorar aquesta simbiosi entre humanitat i entorn, on els cossos humans, els arbres, les roques o els animals semblen haver oblidat els seus propis límits.

Bahí parteix de l’autopercepció per confondre’s amb l’entorn. “Una autopercepció que necessàriament troba la seva matèria primera en el fragment, en les restes d’un cos naufragat que cal recompondre amb eines precàries i, sobretot, a través d’uns plànols incomplets i d’una idea vague sobre allò que creiem saber d’ell”, escriu Eudald Camps.