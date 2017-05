Dia Interrnacional dels Museus al Museu de l’Empordà

El 18 de maig de 2017 se celebrarà el DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS, i al Museu de l’Empordà tenen previst durant tota la setmana s’exposa el dibuix de Josep BARTOLÍ GUIU (Barcelona 1895 – 1991) A Baixeres Renom i els seus tres menuts, 1939. Forma part de la col·lecció des de la donació d’Abelard Fàbrega Esteba (1983). Aquest any l’ICOM, International Council of Museums, ha consensuat treballar sota el lema “MUSEUS I HISTÒRIES PUNYENTS. DIR ALLÒ QUE NO ES POT EXPLICAR ALS MUSEUS” i amb la xarxa de Museu de la Comarca ens hi hem sumat per tractar un tema actual i punyent: ELS REFUGIATS, i que malauradament es va repetint al llarg de la història.