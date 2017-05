Dia Internacional dels Museus al Museu Comarcal

Un any més el Museu Comarcal de Cervera ens sumem a la celebració del 18 de maig. Dia Internacional dels Museus amb una setmana plena d’activitats. L’edició d’enguany està dedicada al tema Museus i històries punyents: Dir allò que no es pot explicar als museus, i la Xarxa dels Museus de Lleida i Aran, sota el títol “Conflictes bèl·lics i migracions. Memòries ferides i reconciliació”, hem escollit els conflictes bèl·lics i les migracions per transformar els museus en espais de diàleg, debat i reflexió. Us adjuntem els programes de les activitats d’aquesta setmana que hem organitzat per tots vosaltres i que comencen demà dimecres 17 de maig amb: 19h. Museu de Cervera. Presentació de la campanya “Conflictes bèl·lics i migracions. Memòries ferides i reconciliació”. 20h Auditori. Conferència “El món concentracionari a Cervera” a càrrec de Josep Calvet, historiador.