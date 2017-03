“Desús” a Oslo Graphic Barceloneta: entre l’escultura i la indumentària

Desús s’estableix en la conjunció entre el cos i l’ornament, on l’objecte “vestit” actua com a element de superposició de significats. El fet d’estar construïts amb materials naturals i reutilitzats, que han tingut un ús previ i ja de per sí contenen memòria, hi suma capes simbòliques que carreguen a aquestes peces de valor.

A la imatge, obra d’Aloma Lafontana.