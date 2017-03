Desena gala dels Premis 9 de Març

L’Associació Cultural “Gregal” Estudis Històrics celebra el dia 9 de març la desena edició dels Premis 9 de Març reconeixent a un seguit de persones que defensen els valors de la cultura entesa com una realitat democràtica i de llibertat. La gala solemne de lliurament dels Premis 9 de Març tindrà lloc el dia 9 de març, a les 20.00 hores, a l’escenari del Teatre Principal de Castelló. Així mateix i dins dels actes commemoratius en homenatge a l’aixecament popular de veïns d’Almassora, Castelló i Vila-real un 9 de març de 1810, l’associació Gregal ha fet al matí el seu tradicional homenatge i ofrena floral al monòlit de la glorieta a Almassora. Per tancar els actes Gregal convoca els castellonencs el dia 11 de març, de 12.00 a 14.00 hores, a la plaça Major de Castelló, per assistir a la recreació històrica de l’episodi.

María Belón, supervivent del tsunami del 2004 la història va inspirar la llorejada pel·lícula “L’impossible” serà Premi a l’Excel·lència. Belón s’ha convertit en tot un exemple de superació i en una mare directa, valent, sense embuts, franca, inconformista i lliure, que ha estat capaç de construir una família imparable. Imparteix conferències per tot el món on narra com ella -al costat del seu marit Enrique i els seus tres fills-, van aconseguir sobreviure a aquest terrible succés, intentant transmetre quins van ser els aprenentatges vitals i imprescindibles que la difícil experiència del tsunami els va regalar.

La resta de premiats en la X edició dels Premis 9 de Març són: Higinio Mateu (Premi a la creativitat), Universitat de Majors (Premi a la Cultura), Fina Esteve (Premi a les Virtuts Humanes), Sebastián Mora (Premi al mèrit Esportiu), UJI Electric Racing Team (Premi al mèrit Científic), Associació Festes de Carrer i Barris de Castelló (Premi a la Tradició), Fundació Aspropocace (Premi a la Solidaritat), Papes García (Premi a l’Economia), la Revolera, Penya Taurina (Premi a la llibertat d’expressió) i Institut d’Estudis Històrics CEU (Premi a la investigació històrica).

A la imatge, els guanyadors de l’edició del 2016.

