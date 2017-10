Desena edició de la Ruta de l’Art

Es va donar el tret de sortida a la 10a edició de la Ruta de l’art de Castelló d’Empúries, que organitza Anna M. Constanseu amb la col·laboració de Núria Pallisera i l’Ajuntament del municipi.

L’inauguració es va realizar a les 11:00 h del matí, i tot seguit a les 12:00 h es va fer la presentació del libre “Crema Londres a Tarragona” de la fotógrafa Roser Arques Morueta i de l’escriptor Jordi Martí Font, a càrrec de l’alcalde Salvi Güell i Anna M. Constanseu a la nova sala d’Audicions del Convent de Santa Clara (Casa de la Cultura).

A les 16.00 hores es va fer l’obertura oficial amb les autoritats a la Farinera i a les 20.00 hores es va fer l’acte d’inauguració a la Basílica Santa Maria de Castelló d’Empúries amb un espectacle i correfoc dels Senyors del Foc i un vernissatge a l’exterior de la Basílica.

Aquest any la novetat de la Ruta és la incorporació de la fotografia, més representació de l’escola d’art olotina i de diferents comunitats autonòmiques.

Segons la seva organitzadora, Anna M. Constanseu “la ruta han sigut deu anys de lluita, fent peripècies, deu anys de sacrificis, deixant de banda coses importants per poder tirar endavant amb algunes altres” i afegeix que “faig un balanç satisfactori, ja que la pluralitat ens ha fet créixer i millorar, però val a dir que ha estat una lluita constant, i més d’una vegada he pensat de plegar però com que som addictes a l’art, sabem que no és tan fàcil posar fi al que més ens omple”.

Pel que fa a l’agenda de la ruta per avui divendres, l’horari d’obertura dels espais expositius i del mercat d’art serà d’11:00 a 21:00 h igualment el dissabte dia 14. Pel diumenge a les 17.00 hores es durà a terme concerts de Cor i Orgue, a càrrec de l’Orfeó Laudate Jonatan Carbó, en calitat d’orge i David Malet en la direcció a la Basílica de Santa Maria. L’entrada serà lliure.

Durant aquests dies també es farà una degustació de vins del celler Gerisema amb acompanyament de música que posarà el “DJ.Llamp” Jaume Planella a la Sala Municipal-Mercat d’Art, com també s’han organitzat unes rutes guiades a les 12:00 h i a les 17:00 h en català, castellà i francès per un preu de 3 euros/per persona. El punt de trobada és l’oficina de Turisme de Castelló d’Empúries. També es farà un concurs de dibuix rutakids.

Els espais expositius on s’ubiquen aquest any les obres són l’Ecomuseu-Farinera, Can Sanllehí, la Biblioteca Ramon Bordas Estragués, la Capella convent de Santa Clara, Casa Clara, el Claustre Convent de Santa Clara, el Local Parroquial, la Basílica de Santa Maria, el Paller d’en Melino, el Portal de la Gallarda, Can Contreras, el “Centro”, la Llotja comunal, Casa Pastell, Les Voltes, Cúria-presó, Convent Sant Domènec (ajuntament) i la Sala Municipal- Mercat d’Art.

Etiquetes: Ruta de l'Art de Castelló