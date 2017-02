“Des de l’inexistent” de Manolo Oyonarte a ASPA Contemporary

ASPA Contemporary del carrer Galileo, 19 de Madird presenta del 16 de febrer al 16 d’abril Des de l’inexistent de Manolo Oyonarte. “De totes les exposicions que he realitzat, aquesta és la que he aconseguit un compromís més gran amb l’art entès com a forma de coneixement. Les obres exhibides no es nodreixen d’una experiència prèvia reconeixible de la meva vida i no pretenc que la seva funció sigui transmetre una idea, un sentiment, una informació o una experiència, només són un graó d’una cadena de coneixements del món i de mi mateix”, diu l’artista.

