“Demo. Understanding Design”: conferències, tallers i molt més al FAD

DEMO. Understanding Design és un cicle d’activitats que s’estructura al voltant d’allò experimental, multidisciplinari, la col·laboració entre indústria i artesania, allò obert, compartit i desconegut, centrant-se en l’àmbit del disseny de producte. En el marc d’aquestes activitats, DEMO desenvolupa un programa de tallers, conferències, col·loquis i exposicions, que ofereix la possibilitat d’experimentar i debatre nous camins, enfocaments i tecnologies que intervenen en el procés creatiu.

Amb una gran vocació pedagògica, l’objectiu d’aquestes activitats és compartir i investigar diferents tipologies de creació i producció. DEMO tindrà lloc principalment al Disseny Hub Barcelona, ​​així com en diferents escoles de disseny de Barcelona, ​​com Massana, Llotja, Elisava, Eina (Espai Barra de Ferro) i IED, i altres espais.

La principal activitat del festival DEMO és la Jornada DEMO, que reunirà a la tarda del 19 de maig a quatre ponents internacionals de primera línia per inspirar sobre la seva forma de crear, i que posaran en comú el seu treball, establint un debat en la taula rodona que tancarà la Jornada. Hi participaran el dissenyador britànic Alexander Taylor, l’estudi holandès Raw Color (Daniera ter Haar & Christoph Brach), el dissenyador tèxtil experimental, també holandès, Bart Hess i l’artista italià resident a Amsterdam, Maurizio Montalti.

Altres activitats del DEMO. Understanding Design seran workshops per a professionals i estudiants en les diferents universitats de disseny, amb professionals nacionals i internacionals com Guillermo Santomà, Lex Pott, Jorge Penadés i Tina Gorjanc, i una exposició a Donada Studios – Galeria de disseny, així com la presentació del resultat del workshop Redissenyant el Xurro, que es va realitzar en la segona edició de DEMO, que es durà a terme en col·laboració amb el Museu del Disseny i tancarà el cicle d’activitats de l’exposició TAPES, coincidint amb la Nit dels Museus, el dissabte 20 de maig.

Totes les activitats tenen lloc al FAD, Edifici Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, 37 de Barcelona.

