Delimbo Gallery: nova etapa, nova exposició

Delimbo Gallery, Pérez Galdós 1 de Sevilla, presenta del 9 de març al 30 de maig Wilderness de MOMO per celebrar l’inici d ‘una nova etapa que reforça la vessant de galeria d’aquest projecte que durant deu anys ha compatibilitzant la tasca com a galeria amb la seva botiga Delimbo Shop.

Nascut a San Francisco el 1974, MOMO és un artista que treballa amb eines casolanes, investigant tècniques de paleta i adaptant-les al seu propi modus operandi per elaborar, dissenyar i organitzar murals a l’espai públic. Gràcies al reconeixement internacional de la seva obra, el nord-americà ha recorregut mig món, treballant i vivint en ciutats com New Orleans, Granada o Nova York, on en l’actualitat manté tant el seu estudi com a residència.

Del seu treball, la estètica és “recognoscible immediatament, vibrant i no representacionalista”, el comissari d’art urbà per a la Tate Modern, Rafael Schacter, ha dit que “dilueix els límits entre el digital i l’abstracte, entre la precisió i la practicitat “buscant, en” un procés perfectament imperfecte “que es basa tant en el seu treball d’estudi com en la seva producció per a espais públics, dues facetes” en contínua retroalimentació entre la una i l’altra “, com explorar” les infinites possibilitats de la composició i el color “.

Per Laura Calvarro i Seleka Muñoz, els seus directors, aquesta exposició reforça la seva decisió de “créixer de la mà dels artistes als quals representem”, obrint una nova etapa en què Delimbo “ni tanca ni es muda, es reinventa” centrant els seus esforços en Delimbo Gallery. Aquest espai del Soho Benita sevillà, zona d’efervescent creativitat, s’ha especialitzat en art urbà i contemporani nacional i internacional, oferint al llarg dels seus més de deu anys de trajectòria una programació diferent a la de la resta del panorama galerístic espanyol, amb exposicions recents com les individuals de Felipe Pantone i Rorro Berjano o la col·lectiva “Friends & Family, Vol. II”, amb treballs del propi Felipe Pantone, Jeroen Erosie, SatOne i Sixe Parets, i també representant a artistes com Hell’O Collective, Dalt33 , Eltono, Nano4814, Boris Hoppek, MOMO, Daniel Muñoz “SAN”, Felipe Pantone, 3TTMAN, Hervé di Rosa, Núria Mora, María José Gallardo, Okuda o Mr. Kern, entre d’altres.

A la imatge, obra de MOMO.

