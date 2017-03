“Del mosaic al laberint”, exposició pòstuma de Joan Claret, al Miramar de Sitges

El 25 de març es presenta Del mosaic al laberint, l’exposició pòstuma del pintor referent de l’art abstracte català, Joan Claret, a l’Edifici Miramar de Sitges. Aquesta mostra es planteja com un joc de construcció d’una escenografia fidel a la cosmologia particular de l’artista, i alhora plasma l’evolució tècnica i creativa de Claret al llarg de la seva trajectòria. La selecció inclou quatre peces de l’autor procedents de la prestigiosa Col·lecció Bassat.

En el primer àmbit de l’exposició, “Plànol”, es mostren les primeres obres abstractes de Claret. Partint del principi del mosaic, l’artista juga amb la juxtaposició de petites peces geomètriques bidimensionals. No sorgeixen, però̀, d’un procés additiu i mimètic sinó d’encreuaments de línies que creen espais d’escala canviant. Són precioses miniatures o immensos paisatges. La paleta de Claret ja s’ha definit, amb els seus grisos i els seus blaus d’una fredor cristal·lina.

D’aquí es passa a un segon àmbit on sobresurt la blancor tan atmosfèrica com precisa de Claret, evocant la transparència, “La Llum”. Les claredats es manifesten de manera dominant, però mai enlluernadora. Visualment, es produeixen desplaçaments, dinamismes, ordenacions multiplicades com dins d’un calidoscopi. Seguint el seu propi camí, Claret coincideix amb alguns efectes de l’Op Art però, a diferència de l’objectiu lúdic d’aquell moviment, ell es manifesta a través d’una dimensió més misteriosa i transcendent.

Aquests espais es van tornant més arquitectònics i conformen el tercer àmbit, “Arquitectures”. Malgrat la lleugeresa del seu traç i la qualitat aèria del color, hi ha una tendència cap a la profunditat, generant volums. Sorgeixen camins, recorreguts, bastides, estructures, i arriba un moment on apareixen columnes, pilars, visions de temples magnífics, d’un barroquisme psicodèlic que pot recordar Borromini.

Per últim, l’exposició acaba amb un petit àmbit titulat “El fil d’Ariadna”, un paral·lelisme amb la línia com a base constructiva de l’estil de Claret, que ens ajudarà a sortir del laberint. Seguint el fil d’Ariadna, al cap dels anys, Claret troba de nou la possibilitat de presència humana real, la dona. És la companya, la musa i el subjecte eròtic que el guia i l’esperona.

Del mosaic al laberint es pot veure fins al 7 de maig de 2017.

