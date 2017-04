“De re hominidae”: exposició d’ofrenes a la mona Micaela

Lo Pati obre De re hominidae, un espai per a l’exposició d’ofrenes a la mona Micaela que es podrà visitar del 9 al 23 d’abril.

El comissari de la mostra, Jaume Vidal explia que “li he posat un títol amb llatí amb l’objectiu de donar transcendència a una celebració aparentment banal i només festiva però que té un rerefons perquè sembla que parlem d’un primat quan en realitat la Micaela acaba sent l’espill on ens hi reflectim”.

Més d’una trentena d’artistes, principalment de les Terres de l’Ebre i Tarragona, han participat en aquesta exposició amb ofrenes que van des d’un photocall fins a un camió de joguina carregat de llaminadures en forma de plàtan, o cacauets pintats de color blau. “Hi ha artistes molt coneguts i d’altres que no ho són gens. El criteri era donar-los visibilitat i que el Pati faci d’element vertebrador entre ells”, afegeix Vidal. Alfred Porres, Manel Margalef, Antònia Ripoll, Jordi Abelló o Marcel Pey són alguns dels artistes que participen en aquesta col·lectiva especial en la qual també apareixen obres d’artistes de les escoles d’art d’Amposta i Tortosa. Paral·lelament en una mena d’altar, per recordar quin és l’origen de tot plegat, s’exposen alguns dels atuells que la Micaela va lluir durant la celebració del seu comiat de soltera a Tarragona, i de la boda amb el mono de l’anís a Badalona, fa dos anys i mig. Des de vestits fins a joies.

Una visita guiada el 9 d’abril s’acompanyarà amb una performance de l’artista reusenc Aureli Ruiz, al voltant de la seua ofrena Fauna (catifa 2:0), una peça que d’entrada sembla innocent però que té un component de denúncia contra l’ús de les pells animals. La seva obra és una mena de catifa animal feta amb una manta tèrmica i ell mateix durant la perfomance va vestit amb un barnús fet amb el mateix material. L’activitat s’ha programat amb motiu del vermut #2 de Lo Pati que aquesta vegada anirà a càrrec del DJ Bul.

A la imatge, ofrenes a la mona Micaela.

