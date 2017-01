David Rhodes exposa “New paintings” a Tat Art

Tat Art Barcelona del carrer Mèxic, 19 inaugura de la seva segona exposició, una mostra individual de l’artista britànic David Rhodes (Manchester, 1955). L’exposició es titula New Paintings i reuneix una sèrie de pintures i obres sobre paper. S’inaugura el 12 de gener i romandrà oberta al públic fins al mes de març del 2017.

La manera en què l’artista ha decidit titular l’exposició diu molt de la naturalesa del conjunt del seu treball, un tot que pot entendre’s com una sèrie oberta i única de pintures que, per mitjà de la repetició, fan paradoxalment emergir la diversitat. Les pintures recents que presenta a Tat Art, per tant, estan orgànicament connectades amb les seves predecessores. No és que l’artista cerqui la simplicitat sinó més aviat el contrari, tracta d’intensificar la complexitat però no de manera expansiva sinó dins d’uns marges ben acotats. Rhodes ha definit aquests marges tot establint límits en el llenguatge: pinta en negre sobre tela o paper blanc i compon mitjançant línies verticals. Tot partint d’aquestes premisses, el resultat és inesperat: les pintures, les unes al costat de les altres, revelen diferències formals i temperamentals.

Les línies verticals mostres diferents gruixos i inclinacions mentre que la pintura aplicada ampli ca la textura de la superfície de la tela. El concepte de la variació ajuda a entendre cada pintura individual com a part d’alguna cosa més gran, un patró harmònic comú que connecta naturalment una pintura amb l’altra i així successivament. El temps és una magnitud que esdevé necessària per a aprehendre aquestes obres aparentment simples pel que fa al procés i al resultat. Una mirada detinguda sobre les obres de Rhodes prova com des d’aquesta economia expressiva es poden sorprenentment generar fluctuacions, ritmes i una atmosfera emocional.

David Rhodes ha exposat a Europa i els Estats Units amb mostres individuals a Hionas Gallery (New York) 2016 i 2013, Some Walls, (Oakland-San Francisco) 2013, Katharina Krohn Galerie (Basel) 2012, Palacete Viscondes (Oporto) 2004, Anthony Wilkinson Gallery (London) 1995.

Rhodes és, a més, un prolífic escriptor, col·laborador habitual d’Artforum, The Brooklyn Rail y Artcritical. També escriu textos per a catàlegs sobre l’obra de Wilhelm Nay per a Michael Werner Gallery i Mary Boone Gallery (New York); Agnieszka Kalinowska per a CCA Laznia, (Gdansk); Henri Matisse i Mary Heilmann per al Ludwig Museum (Colònia).

