David Lamelas presenta al Reina Sofia dues de les seves peces audiovisuals “Time as Activity”

El creador argentí David Lamelas presenta els dies 24 i 25 de febrer al Museu Reina Sofia, en el marc del Programa Argentina Plataforma/ARC, la seva mítica sèrie fílmica titulada Time as Activity S’exhibirà la totalitat dels seus enregistraments iniciats el 1969 i realitzades en diferents ciutats del món en moments concrets.

La doble sessió que es presenta al Museu Reina Sofia de Time as Activity, constitueix la sèrie més prolongada de l’artista que creua quatre dècades de treball. Iniciada el 1969 amb Time as Activity-Düsseldorf, l’obra parteix de la premissa de rodar la ciutat en preses estàtiques en tres localitzacions durant tres moments pautats del dia. Cada un d’aquests moments es delimita indicant la durada prèvia en minuts, de manera que el temps real de rodatge s’iguala al temps fictici de projecció. Després de Düsseldorf, Lamelas va rodar Berlín, Londres, Los Angeles, Nova York, St. Gallen, Bons Aires, Varsòvia, Nàpols i Milà, en un trànsit internacional que descriu el propi desplaçament vital de l’artista. Aquest programa inclou una obra inèdita produïda per a l’ocasió: Time as Activity-Madrid, que té en el seu centre la relació entre museu i ciutat.

Lamelas és un dels artistes que ha incorporat amb més profunditat la noció de durada i temps real a diferents mitjans. El seu treball ha abordat la crisi de l’objecte escultòric en l’espai expositiu i l’anomenada condició “postmèdia” de l’obra d’art a través de les diferents manifestacions i temps de la imatge. En poc més d’una dècada Lamelas va passar de l’avantguarda conceptual argentina al seu establiment entre els pioners del vídeo a Los Angeles, i d’aquí al Londres més experimental, transitant per diferents plantejaments estètics amb una rapidesa inigualable i travessant sense prejudicis els camps de la ‘alta’ i la ‘baixa’ cultura.

Des dels seus primers treballs fílmics, propers al cinema estructural, ha desenvolupat un tractament molt particular del temps i l’espai. Les seves pel·lícules, instal·lacions i fotografies indaguen com els mitjans de comunicació incideixen en la nostra construcció del missatge. Són obres experimentals que relacionen les convencions de la narrativa fílmica amb noves formes de construcció del relat i aconsegueixen crear processos alternatius de comunicació i cognició.

David Lamelas (1946) es va formar a l’Acadèmia Nacional de Belles Arts de Buenos Aires, on va entrar en contacte amb Lucio Fontana, George Vantongerloo i el grup Madi, i va exposar amb regularitat a l’Institut Torcuato Vaig donar Tella de Buenos Aires, una institució privada sense ànim de lucre que concentrava l’avantguarda del país.

Des que va participar a la Biennal de Venècia (1968), va presentar la seva primera pel·lícula al Camden Arts Center de Londres (1969) i va participar a la Documenta 5 de Kassel (1972), l’obra experimental d’Lamelas s’ha pogut veure en múltiples exposicions a Europa i Amèrica. Destaquen la primera retrospectiva celebrada a Europa, al Witte de With de Rotterdam i al Kunstverein de Munic (1997) i la gran retrospectiva de l’Museum of Contemporary Art de Los Angeles (1995). També ha exposat a la Whitechapel Art Gallery de Londres (2000), la Fundació Joan Miró de Barcelona, ​​el Museum Fridericianum de Kassel, la Fundação de Serralves – Museu d’Art Contemporânea de Porto (2003-3004) i el Museu Reina Sofia de Madrid (2005). La seva obra forma part de les col·leccions del The Metropolitan Museum of Art i el MoMA de Nova York, la Tate Gallery de Londres i el MOCA de Los Angeles, entre d’altres.

A la imatge, fotograma de “Time as Activity-Los Angeles” de David Lamelas, 2006.

