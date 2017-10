David Crespo a Addaya Centre d’ Art Contemporani

Del 14 d’octubre al 16 de desembre de 2017, Addaya Centre d’ Art Contemporani presenta la nova exposició individual de l’artista David Crespo (Lleó, 1984). L’exposició es compon per una sèrie de peces individuals, les quals marquen un recorregut per diferents exemples de la cultura coreana actual.

Prenent com a punt de partida la cançó “Gangnam Style” del raper sud-coreà PSY, l’exposició aborda temes relacionats amb la idea del mirall, l’atzar, les delimitacions del territori polític, l’empoderament de l’espai públic i la definició d’èxit. Aquestes idees li serveixen a l’artista per visibilitzar problemàtiques sobre la competitivitat coreana, el capitalisme sexista, l’ús del terreny de joc com a territori polític i la usurpació de la identitat.