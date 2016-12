“David Bowie Is” al Museu del Disseny el maig del 2017

Bowie

El dia 25 maig 2017 obrirà les portes l’espectacular exposició internacional “DavidIs” al Museu del Disseny de Barcelona.

“David Bowie Is” explora els processos de David Bowie com a músic innovador i icona cultural, per al que realitza un recorregut pel seu estil canviant i reinvenció constant durant cinc dècades. L’exposició també se centra en la seva obra col·laborativa amb artistes i dissenyadors, i demostra com el treball de Bowie va influir i va rebre la influència de moviments més amplis de l’art, el disseny, la música i el teatre.

El Victoria and Albert Museum de Londres va gaudir d’un accés sense precedents a ‘David Bowie Archive‘ per preparar la primera retrospectiva internacional sobre l’extraordinària trajectòria de David Bowie, un dels artistes més innovadors i influents del nostre temps.

Els comissaris de la secció Theatre and Performance del V & A, Victòria Broackes i Geoffrey Marsh, s’han seleccionat més de 300 objectes exposats de forma conjunta per primera vegada. Entre ells s’inclouen lletres manuscrites, vestuari original de l’artista, articles de moda, fotografies, pel·lícules, vídeos musicals, dissenys d’escenaris, instruments del mateix Bowie i caràtules dels seus discos.

La retrospectiva de David Bowie suposa una experiència audiovisual completa gràcies a l’ús de tecnologia multimèdia del nivell més avançat.

L’exposició ha recorregut el món en una gira internacional des de la seva inauguració al V & A en 2013, i ha viatjat a nou museus de diferents països, entre els quals hi ha el Canadà, Austràlia i el Brasil. S’inaugurarà a l’espai errada G1 de Tòquio, Japó, al gener del 2017, des d’on arribarà a Museu del Disseny de Barcelona, ​​el 25 de maig.

El Victoria and Albert Museum ha anunciat recentment que l’emblemàtica exposició ha sobrepassat el milió i mig de visitants, el que la converteix en la mostra més visitada en els 164 anys d’història del museu.

Les entrades per a l’exposició a Barcelona podran adquirir a partir del dia 9 de gener del 2017 a través de www.davidbowieis.es i www.ticketea.es

Excepcionalment, unes setmanes abans de sortir a la venda, les entrades poden adquirir-se a través de l’SonarGift, al costat de l’Abonament Sónar 2017. Una promoció amb la qual es pot escollir abans que ningú el dia i l’hora per visitar la mostra.