“Darlo todo” o els resultats d’El Ranchito Argentina, a Matadero Madrid

El Ranchito Argentina obre les seves portes per presentar al públic, en forma d’exposició col·lectiva, els resultats del treball que han desenvolupat els vuit artistes seleccionats per convocatòria pública durant el seu període de residència a la Nau 16. La mostra, sota el títol Darlo todo, s’inaugura el dia 31 a les 7 de la tarda, amb entrada lliure.

En el context d’ARCO Argentina, s’ha convidat a aquest país per realitzar l’intercanvi de creadors del programa de residències El Ranchito, promogut per Matadero Madrid en coproducció amb AECID (Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament). Els artistes han dut a terme una residència als espais de treball del Ranchito durant 10 setmanes (des del 23 de gener), els espanyols, i durant 7 setmanes (des de 13 mes de febrer), els argentins.

Aquests artistes són Santiago Gasquet (Buenos Aires), Lucrecia Lionti (Tucumán), Isabel Marcos, Rodolfo Santiago Marquès (Sant Antoni de Pàdua), Agnès Pe, Santiago Poggio (La Plata), Llum Sants Rodero i Candela Sotos.

L’exposició està oberta fina al 30 d’abril i l’entrada és gratuïta.

Etiquetes: Matadero Madrid - AECID · Ranchito Argentina