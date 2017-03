Darío Villalba vist per Manuel Segade: una visita guiada a la Suñol

En el context de l’exposició Darío Villalba. Resplandor seco, el dia 9 de març se celebra a la Fundació Suñol la visita titulada Suturas, a càrrec de Manuel Segade, director del CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, i l’autor del text Brechas, publicat al catàleg de l’exposició. Segade (A Coruña, 1977) ha estat coordinador de continguts a Metrònom Fundació Rafael Tous d’Art Contemporani de Barcelona i comissari al Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela. Com a comissari independent, ha realitzat projectes per a la Fundació Joan Miró, La Casa Encendida, ARCO, MUSAC, Kadist Foundation, Bienal de Cuenca, ArteBA o TENT. Ha estat professor de pràctiques curatorials a diferents programes de postgrau i màster com Honnours in Curatorship de la Michaelis University a Ciutat del Cap (Sud-àfrica), el Programa d’Estudis Independients del MACBA o l’École du Magasin de Grenoble (França).

A propòsit de Villalba, qui estarà present a la visita, Segade ha escrit: “Desde los años 90, las presencias iconográficas en la obra de Villalba comenzaron a mostrar de forma desinhibida la formación de un corpus. Desde retratos que se vuelven emblemas a escenas acuáticas para llegar a pieles y abstracciones pictofotográficas de tierras y cascotes, su obra comienza a ser un cuerpo literal: como una anatomía traspuesta sobre la ciudad, los suelos se relacionan con las pieles, las alcantarillas con las heridas, las camas de hospital con los cuerpos del enfermo, las cicatrices con las heridas futuras… incluso las abstracciones son, como él mismo explica, “muy vividas”. Un arte que vuelve al cuerpo.”

La visita és el 9 de març a 2/4 de 7 de a tarda a la Fundació Suñol (Passeig de Gràcia, 98). El preu de l’entrada és de 2€ i a causa de l’aforament limitat, és imprescindible fer reserva (934961032 o info@fundaciosunol.org).

