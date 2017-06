Daniel García Andújar actualitza la tradició fallera a Kassel

Daniel García Andújar presenta Els Desastres de la Guerra a la Documenta 14 a Kassel. L’exposició Documenta, que celebra la seva 14 edició, és un dels esdeveniments d’art contemporani més importants a nivell internacional, que es realitza cada cinc anys des de 1955 a Kassel (Alemanya). Per primera vegada, l’edició d’aquest any ha desdoblat la seva seu entre Atenes (8 abril – 16 juliol 2017) i Kassel (10 juny-17 setembre 2017). Sota el lema ‘Learning from Athens’ (Aprenent d’Atenes) els 160 artistes participants analitzen les vinculacions entre els dos països plantejant un diàleg cultural amb les diferències nord / sud com a teló de fons.

Per Documenta 14, els artistes participants han estat convidats a concebre i produir en el context de les relacions dinàmiques emergents entre aquestes dues ciutats i desenvolupar una obra per a cadascuna d’elles. El projecte aspira a incloure una multitud de veus més enllà d’Atenes i Kassel, fora del context Europeu, des d’un mirador privilegiat de la Mediterrània, amb vistes cara a cara cap a Àfrica, l’Orient Mitjà i Àsia.

Al·ludint al lema plantejat l’artista alacantí Daniel García Andújar (Almoradí, 1966) planteja el seu projecte ‘Els Desastres de la Guerra’ inspirant-se en els gravats de Francisco de Goya. Igual que ‘Els Desastres de Guerra’ de Goya aquest projecte és una protesta visual contra la violència, encara que intenta indagar en una actualització de la representació del conflicte. Centrant-se en els sistemes de control de la nova cultura de l’postcapitalisme, els processos d’estandardització i normalització, els efectes del conflicte en el subjecte contemporani, la guerra total del neoliberalisme i el cos (última baula en la cadena de processos de digitalització) com camp de batalla.

Es tracta d’un projecte de recerca i desenvolupament en progrés que s’ha concretat en tres estadis: la publicació ‘LTI -Lingua Tertii Imperii’, que estudia la forma en què la propaganda nazi va alterar l’idioma alemany per inculcar a la gent idees nacionalsocialistes; ‘Els desastres de la guerra, Akademia dels metecs (Atenes)’, la proposta que han comptat amb la col·laboració de l’artista faller Manolo Martín composta per diferents elements, on destaquen 60 models d’escultures gregues alliberades i impreses amb impressores 3D i un motlle de l’estàtua del ‘Posidó'; finalment ‘Els desastres de la guerra. Cavall de Troia (Kassel) ‘la proposta amb la qual culmina el projecte a la ciutat alemanya.

Segons García Andújar “aquí no hi ha tropes terrestres, ni combat, ni tan sols generals: és un projecte d’artista, armat amb un seguit d’estratègies i autoritzat per aprendre dels nostres records”.

Com els grecs amagats dins del cavall de Troia, la proposta compta amb gran quantitat d’elements formals, on destaquen 82 peces al voltant del concepte de guerra capitalista, la guerra econòmica (conquesta, colonialisme, comerç, acumulació, corrupció política, abús del poder ) i una peça central: un anti-monument de grans dimensions, que serà cremat durant la nit de Sant Joan, al voltant d’una celebració que comptarà amb focs artificials i una banda de música, apropiant de l’espai públic per obrir una finestra a la tradició valenciana enmig de la macro exposició alemanya.

El director del Consorci de Museus ha destacat així mateix “l’interès del projecte de l’artista tant en el seu missatge, de rebuig a la violència, com en la seva proposta formal que al·ludeix a la tradició fallera i la seva vinculació amb l’art actual. El Consorci de Museus ha participat produint les peces centrals del projecte, un anti-monument, que es cremarà a l’esplanada de l’exposició a Kassel la nit del 23 de juny ”

A la imatge, Daniel García Andújar al costat de la seva obra “Els Desastres de la Guerra”.

Etiquetes: Daniel García Andújar · Documenta 14 Kassel