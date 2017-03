Damià Vives exposa “Beyond the line” a la galeria L&B

La galeria L & B Contemporary Art de Barcelona (Àlaba, 58) presenta l’exposició Beyond the line de l’artista mallorquí Damià Vives (Artà, 1981), guanyador i finalista de diversos premis com el Premi Ciutat de Palma, el Premi de Pintura internacional Guasch Coranty de Barcelona o el Certamen d’Arts Visuals Art Jove de Palma, entre d’altres.

A Beyond the line es mostren dibuixos, escultures, un vídeo i una instal·lació on els registres temporals del moviment i del so són els protagonistes.

Vives diu que “em considero un recol·lector de signes latents de la realitat focalitzats en conductes, pautes i hàbits socials que són fruit de l’observació. A partir d’aquesta es desenvolupa un treball metòdic, automatitzat, sistematitzat i depurat. Per a això, faig ús de la línia com a mitjà d’expressió gràfica. La meva obra és una traducció de la informació, però també un inventari o un arxiu”.

Beyond the line (cos i multitud) és una exposició que s’emmarca dins d’Interconfusión, un projecte transversal comissariat per Juanjo Oliva que planteja una nova mirada artística a la diversitat. Els espais i institucions que col·laboren en la proposta són Universitat de Barcelona, ​​l’Espai Avinyó i La Farinera del Clot (Ajuntament de Barcelona).

S’inaugura el 6 d’abril a les 7 de la tarda i es pot veure fins al 12 de maig.

Etiquetes: Damià Vives · Espai Avinyó · Juanjo Oliva · La Farinera del Clot