Cursos de l’Institut d’Humanitats al CCCB

El CCCB de Barcelona, al carrer Montalegre, 5, continua amb el seu cicle Debats. Dels Cursos de l’Institut d’Humanitats destaquen Una proposta filosòfica sobre la vida humana, seminari a càrrec de Josep Maria Esquirol els dies 3, 10, 17 i 24 de maig de 2017. El curs presentarà una filosofia de la condició i de la vida humanes a través dels conceptes «afores», «plec del sentir», «desig infinit» i «capaç de vida». La intenció és que l’originalitat de la proposta no consisteixi en la novetat sinó en el seu caràcter bàsic i fonamental. Com en d’altres cursos anteriors, el plantejament es farà en diàleg amb pensadors contemporanis però amb un llenguatge entenedor molt relacionat amb l’experiència. També es portarà a terme L’extracció. Seminari a càrrec de Jorge Luis Marzo, els dies 11, 18 i 25 de maig de 2017. El seminari desplegarà una crítica de l’extracció a partir de la nostra incapacitat instrumental d’operar amb certs conceptes com la certesa, la versemblança, la falsedat o la sinceritat, i de la necessitat de construir-nos noves eines. Passant pel Baró de Münchhausen, Els viatges de Gulliver i les radiografies de la funció extractiva en autors com Borges, Agamben, Benjamin o Didi-Huberman. Finalment, els dies 16 i 23 de maig i 6, 13 i 16 de juny tindrà lloc un seminari i taller a càrrec de Ferran Fages titulat Bricolatge sonor. Noves pràctiques per a una nova música. Aquest curs tractarà l’evolució del pensament musical a partir de les narratives sorgides de les avantguardes artístiques, que van forjar un llenguatge fora dels límits de la tradició academicista. En aquest context, el nom de «bricolatge sonor» es refereix a les tècniques per produir so mitjançant preparacions d’instruments convencionals i el conjunt d’altres objectes als quals es dóna la funció de produir so per fer música. Al taller que tanca el curs, Ferran Fages mostrarà el seu mètode de treball musical i compositiu amb objectes i materials. S’experimentarà amb tocadiscs modificats per ell mateix que s’utilitzen com a instruments acústics.

