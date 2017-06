Curs de gravat a la Fundació Rodríguez-Amat

La Fundació Rodríguez-Amat, Les Olives (Garrigoles), organitza del 31 de juliol al 5 d’agost el curs de Tècniques mixtes en gravat, de l’aiguafort al monotip que imparteix el professor Sebi Subirós. La durada del curs és de 40 hores i tindrà lloc de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. i dissabte de 9 a 14 h. El preu és de 220 € i inclou el material. No calen coneixements previs sobre tècniques de gravat.

Les tècniques mixtes permeten relacionar en una mateixa obra gràfica diferents disciplines per crear una peça de gran riquesa tècnica. Per una banda, es treballa la punta seca, l’aiguafort i l’aiguatinta, per l’altra les principals tècniques de monotípia com les aiguades i la pinzellada directa, les tècniques additives i la transferència d’imatge que cada participant en el curs podrà utilitzar segons el seu criteri per crear la seva obra gràfica.

D’aquesta manera el curs, al mateix temps que repassa totes aquestes tècniques, és alhora una tutoria individualitzada per cada participant i cada obra gràfica realitzada.

Els alumnes que segueixin el curs i vulguin pernoctar a la Fundació Rodríguez-Amat ho podran fer a les mateixes dependències de la pròpia fundació. El preu de la pernoctació és de 10 Euros per nit.

El numero d’alumnes està pensat per a un mínim de 8 i un màxim de 12. Qualsevol persona interessada en fer el curs s’ha de posar en contacte amb la Fundació Rodríguez-Amat. S’acceptaran les inscripcions per rigorós ordre de sol·licitud.

A la imatge, obra resultat d’un dels tallers d’edicions anteriors a la Fundació Rodríguez-Amat.

Etiquetes: Fundació Rodríguez-Amat · Sebi Subiròs