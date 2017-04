Cultura retorna a Poblet una peça espoliada durant la desamortització

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, retorna al Monestir de Santa Maria de Poblet un fragment escultòric procedent del sepulcre de Ramon Folc VI de Cardona, situat a l’església conventual del monestir.

El fragment, identificat com a Crist beneint, ha estat atribuït al Mestre d’Anglesola, autor desconegut actiu durant la primera meitat del segle XIV. El relleu formava part d’un dels millors exemples d’escultura gòtica conservats, encara, al Monestir de Poblet: el sepulcre de Ramon Folc VI de Cardona.

El conjunt pobletà està considerat pels historiadors de l’art com una de les millors obres de l’artista, juntament amb el retaule d’Anglesola, actualment conservat al Museum of Fine Arts de Boston, i la tomba de d’Ermengol VII d’Urgell, procedent del Monestir de les Avellanes i conservada al The Closisters de Nova York. Fet que encara fa més especial el retorn del fragment al seu emplaçament original i promou la possible restauració i nova presentació de tota l’obra en una situació més adequada per a la seva contemplació, estudi i interpretació.

La Generalitat de Catalunya adquirí l’obra en una casa de subhastes de Barcelona l’any 2008 i des d’aquella data ha estat dipositada al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida des d’on aquest any a passat al Museu del Monestir de Poblet. Sortosament la procedència de la peça està molt ben documentada. Fou extreta de Poblet durant l’últim quart del segle XIX per algun membre de la família Riquer i conservat a la col·lecció d’Alexandre de Riquer i els seus hereus dins la seva venda.

Actualment el Museu del Monestir de Poblet, situat al palau reial del monestir, està immers en obres d’ampliació i nova presentació de la seva col·lecció permanent. Sumat al dipòsit realitzat pel Departament de Cultura i el plantejament de noves accions certifiquen l’aposta que la comunitat cistercenca de Poblet realitza a favor del patrimoni i la cultura.