Cultura presenta la convocatòria de subvencions 2017

La Junta de Govern de l’ajuntament de Palma ha aprovat la convocatòria pública de subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, que passen de 100.000 a 250.000 euros i s’incrementen en un 150 per cent. L’augment permet convocar la línia d’ajuts pel suport a les activitats de dinamització cultural de la ciutat, que l’any passat no es va poder obrir. Aquesta línia inclou ajudes per a activitats de dinamització cultural de la ciutat en qualsevol disciplina artística o la seva combinació, activitats de formació o jornades de treball, festivals i/ o cicles musicals, festivals de cinema, de còmic, projectes de producció audiovisual, de producció d’arts escèniques i d’art urbà, entre d’altres.

A part d’aquestes línies, també s’han convocat les següents:

• Suport a bandes de música (cada banda opta a un ajut de 6.000 euros).

• Suport a la investigació, la difusió i/o la conservació del patrimoni, que passa de 21.000 a 50.000 euros.

• Suport a les iniciatives de recuperació de memòria històrica, que es manté en 20.000 euros.

• Suport a projectes de promoció de la llengua catalana en els diversos àmbits de la vida ciutadana, que passa de 20.000 a 30.000 euros.

Per al regidor de Cultura, Llorenç Carrió, des de l’àrea “s’ha fet un esforç important per a incrementar aquesta dotació pressupostària a subvencions perquè entenem que són la manera de donar suport als projectes d’artistes, entitats i empreses que treballen cada dia per a la cultura a Palma”. Les convocatòries de subvencions asseguren la concurrència competitiva i valoren els projectes de la manera més objectiva possible.

El dia 3 de maig es convocarà a l’Arxiu Municipal de Can Bordils una reunió informativa, juntament amb tècnics amb els tècnics municipals, per explicar els detalls a totes les persones, entitats o empreses interessades a presentar-s’hi. En aquesta reunió, que començarà a les 17 hores, es podran resoldre dubtes. Es podran presentar projectes realitzats entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017.

A la imatge, Llorenç Carrió.

Etiquetes: Cultura Palma