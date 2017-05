Cultura inicia la restauració de l’escultura “Palma” de Pep Llambías

L’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de l’ajuntament de Palma ha iniciat la restauració de l’escultura “Palma”, de Pep Llambías, que es troba al passeig Sagrera. Fou projectada el 1999 amb motiu de la Universiada. L’obra està feta en xapa de ferro corten esmaltada en vermell i està ubicada damunt una base de formigó encofrat. La restauració, que durà a terme Zaira Bordoy, té un pressupost de 3.504,30 euros.

La regidoria ha decidit restaurar l’obra perquè el seu estat de conservació és regular, tal com remarca un informe elaborat per la regidoria. Segons aquest informe, “Palma” presenta oxidació de la xapa de ferro a diferents punts, sobretot a la part baixa de la lletra “P“, que afecta de forma directa a les capes de preparació i a la capa pictòrica. A més, també hi ha pintades i adhesius que responen a actes incívics i excrements d’ocells i una capa de pol·lució que s’ha anat dipositant a certs indrets. La base de formigó encofrat de l’escultura presenta taques de color groguenc suposadament procedents de la corrosió de la part de ferro. També presenta brutícia i atac de fongs/microorganismes vius.

