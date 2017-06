Cultura de Palma crea la Direcció General d’Arts Visuals i Programes Públics

La Junta de Govern de l’ajuntament de Palma ha aprovat la creació de la Direcció General d’Arts Visuals i Programes Públics que dependrà de l’Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística. Per a la plaça la regidoria ha proposat a Sebastià Mascaró pel seu perfil i per la seva capacitat per generar des del coneixement nous públics per al Casal Solleric i el CAC ses Voltes. La previsió és que Mascaró s’incorpori aquest juny un cop s’aprovi el seu nomenament per part de la Junta de Govern.

La creació de la direcció general té com a objectiu “impulsar i dirigir les polítiques municipals en matèria d’arts visuals i molt especialment la implicació ciutadana i la captació de nous públics”, ha explicat el regidor de Cultura, Llorenç Carrió. Carrió ha destacat que el “perfil professional” de Mascaró, qui duu des del 2004 fent feina a Es Baluard i “coneix el món de les arts visuals”. “L’hem triat perquè creiem que és la persona adient per generar nous públics i obrir el Solleric a la ciutadania”, segons Carrió

El perfil professional d’aquesta persona s’ajusta a les línies de feina en matèria d’arts visuals, consensuades amb les associacions del sector de les arts visuals que, entre altres han de:

Potenciar les vies de producció, d’exhibició i difusió de l’art contemporani i impulsar espais oberts per a la investigació i la producció artística. Relacionar els projectes artístics amb altres sectors i enfortir els vincles dels creadors amb el seu entorn més proper. Desenvolupar projectes col·lectius. Treballar per a la inclusió dels diversos públics en els centres.

Sebastià Mascaró (Felanitx, 1975) està llicenciat en Història de l’Art per la UIB (2002). Des del 2005 treballa a l’Àrea de Desenvolupament educatiu, Formació i Programes públics d’Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma. Amb el seu equip dissenya, coordina i implementa les activitats i programes educatius diversos dirigits als centres educatius. Va ser docent de Garantia social en l’Ensenyament Secundari i des de fa uns anys imparteix programes de formació de professorat i a altres sectors professionals.

Articula medicacions per crear xarxa, amb i cap a la diversitat de col·lectius socials i professionals que conformen la ciutadania, actuant tant en el museu com estenent-se a altres àmbits territorials de la ciutat i la part forana. Des d’una perspectiva transversal, treballa en línies d’investigació des de l’àmbit artístic en els temes de gèneres i transgèneres, amb la col·laboració de diferents associacions i entitats de la ciutat. També ha encetat una línia d’art i salut dins l’àmbit sanitari a partir de pràctiques artístiques col·laboratives. Part de la seva tasca és difondre i compartir els programes de l’equip de feina, a congressos i publicacions en l’àmbit nacional.

A la imatge, Sebastià Mascaró.

Etiquetes: Cultura de Palma · Direcció General d'Arts Visuals i Programes Públics · Sebastià Mascaró