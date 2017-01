Cultura busca a joves comissaris per desenvolupar projectes al Centre Párraga

La Conselleria de Cultura i Portavocía, a través de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts (ICA), posa en marxa el projecte ‘Cicle de joves comissaris’. Per a això, ha llançat una convocatòria per a seleccionar comissaris que estiguin en actiu a la Regió de Múrcia i que puguin desenvolupar un projecte professional per a la Sala de Màquines del Centre Párraga. En total, seran tres les exposicions que es desenvolupin en aquest espai durant aquest any.

La directora general de l’ICA, Marta López-Briones, va explicar que “la Sala de Màquines del Párraga ha estat ja en altres ocasions un espai obert als joves creadors i comissaris de la nostra Regió, destinat a la realització dels seus primers projectes professionals i ara llancem una nova convocatòria amb la qual pretenem continuar valorant l’art jove regional i atorgar-li una major visibilitat”.

La convocatòria va adreçada a comissaris de fins a 35 anys, els quals podran seleccionar a un màxim de tres artistes en els seus projectes artístics, “per als que comptaran amb els suports i suports de la Conselleria de Cultura pel que fa a infraestructura, personal i difusió”, afegir López-Briones.

Els projectes podran versar sobre qualsevol disciplina artística contemporània vinculada a les arts visuals, pintura, escultura, instal·lació, art sonor, videoart, il·lustració, etc. Només es podrà presentar un únic projecte per comissari i els tres seleccionats rebran un total de 600 euros per a la seva posada en marxa.

Les propostes s’han d’adequar a disponibilitat de l’espai de la Sala de Màquines, i podrà sol·licitar els plànols i fotos de l’espai en l’adreça de correu electrònic info@centroparraga.com.

Amb aquesta nova iniciativa, “el Centre Párraga continua amb la seva tasca de foment de la cultura de base en la Regió, convertint-se en un espai d’exhibició, però també d’intercanvi de coneixements entre comissaris, artistes, institucions i públic, prestant una especial atenció als creadors murcians”, ha subratllat la directora.

Sol·licitud

Les persones interessades en el ‘Cicle de joves comissaris’ hauran de presentar el formulari de sol·licitud, acompanyada del currículum, un cronograma de producció i execució, i un dossier de la proposta que contingui la descripció del projecte, títol i imatges, esbossos o maquetes explicatives , a més d’una fitxa tècnica amb les necessitats tècniques i materials i una valoració econòmica del projecte per l’assegurança.

El termini de presentació dels projectes començarà el dia 30 de gener i estarà obert fins al 27 de febrer. Els noms dels tres comissaris seleccionats es faran públics el dia 13 de març de 2017 a la pàgina web de l’ICA (www.icarm.es), així com en la del Centre Párraga (www.centroparraga.com), on es poden trobar a partir d’avui les bases d’aquesta convocatòria.

Per ampliar qualsevol informació relativa a aquesta convocatòria es pot trucar al número de telèfon 968.351.410 (de 9.00 a 14.00 h.) o escriure un correu electrònic a info@centroparraga.com.

Etiquetes: Centre Pàrraga