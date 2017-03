Cultura beca cinc fotògrafs per participar a PHotoEspaña

La Regió de Múrcia s’uneix de nou aquest any a la celebració de PHotoEspaña i des de la Conselleria de Cultura es bequen cinc fotògrafs per participar a la Setmana Descobriments que organitza el prestigiós festival de fotografia, que celebra la seva vintena edició del 31 de maig al 27 d’agost. El Centre Párraga de Múrcia és l’espai que acull, els dies 12 i 13 de maig, el visionat de portfolis dels 20 fotògrafs seleccionats a través de la convocatòria ja publicada i que resta oberta fins al 20 d’abril.

L’any passat, segons va recordar la directora general de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts (ICA), Marta López-Briones “els murcians Mar Sáez i Andrés García Mellado van ser dos dels creadors que van rebre aquestes beques i, a més, Sáez va ser seleccionada, d’entre tots els participants en la Setmana Descobriments, per cursar el Màster PHotoEspaña, el que sens dubte va suposar un gran impuls a la carrera d’aquesta fotògrafa que va editar fa pocs mesos el seu fotollibre ‘Vera i Victoria’, fruit del treball que portava realitzant durant els últims anys “.

Les inscripcions de la convocatòria per participar en el visionat de portfolis poden realitzar-se a través de la pàgina web del festival PHotoEspaña. Una vegada que hagin estat seleccionats els 20 participants i s’hagi abonat la quota d’inscripció, els fotògrafs seran convocats per l’organització. Cada un d’ells tindrà quatre cites de 20 minuts, distribuïdes en els dos dies que dura el visionat. Els portfolis podran, així mateix, presentar-se en paper o en format digital i els visionats es realitzaran els dies 12 i 13 de maig. L’anunci dels cinc seleccionats es realitzarà el 16 de maig.

Els creadors mostraran la seva feina a quatre experts. Per part de la Regió, participaran en el visionat el fotògraf, editor, crític i comissari Paco Salines i la directora de la Galeria ArNueve de Múrcia, María Ángeles Sánchez. A ells s’uniran per a la selecció el fotògraf i periodista madrileny Matías Costa i el crític d’art i comissari d’exposicions Sema D’Acosta.

Un cop vistos tots els projectes, es seleccionarà a cinc fotògrafs per participar a la Setmana Descobriments PHE gràcies a les beques atorgades per Cultura, a través de l’Institut de les Indústries Culturals i de les Arts de la Regió de Múrcia. La Setmana Descobriments és una trobada professional per a fotògrafs que té lloc del 29 de maig al 2 de juny.

