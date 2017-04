Crònica sobre les taules rodones al CCM El Born

annaïs miró

Del 20 d’abril a l’11 de maig de 2017, té lloc al CCM la mostra Born. Mercats, ciutat i arquitectura. Barcelona és una ciutat de mercats. Això va quedar palès a la conversa de l’Ariadna Oltra amb els autors del llibre «Mercats de Barcelona s. XIX», Matilde Alsina i Genís Arnàs, i el comissari de l’exposició «Born. Memòries d’un mercat» Manel Guàrdia. En el decurs del debat es va posar de manifest l’excepcionalitat de la xarxa de mercats de Barcelona, no tant en els seus orígens (una mica posteriors a Londres i París) sinó en el fet que la xarxa hagi perdurat i s’hagi consolidat com a eixos vertebradors del comerç de proximitat. També es va destacar el rol històric dels mercats com a espais de socialització, en especial de les dones (la majoria de parades les regentaven dones, i la majoria de compradores també ho eren) i com aquests espais de socialització s’han hagut d’anar adaptant a les necessitats tant de paradistes (compliment de normatives, cambres frigorífiques, espais de càrrega i descàrrega,…) com de consumidors. La conversa va generar molt d’interès entre la cinquantena d’assistents, que van aportar les seves experiències a diversos mercats de Barcelona, com a usuaris, però també com a paradistes i gestors. Aquesta va ser la primera Taula Rodona d’un cicle que s’allargarà fins l’11 de maig. Cada dijous a les 19h farem una conversa al voltant dels mercats de Barcelona: el dijous 27 d’abril debatrem al voltant de la biografia del Mercat del Born, el dijous 4 de maig parlarem de la nova vida que es dóna als mercats amb les seves rehabilitacions i el dijous 11 de maig clourem el cicle parlant de les experiències de vida als mercats.