“Costums i tradicions del poble gitano” al Museu del Joguet

Del 2 al 9 d’abril del 2017 el Museu del Joguet de Catalunya, de Figueres presenta l’exposició Costums i tradicions del poble gitano. La mostra presenta dibuixos dels infants del barri de Sant Joan de Figueres on plasmen la seva visió del que és i representa ser gitano. Amb aquesta mostra, el Museu col·labora per segon any amb l’Associació de Veïns i consell de Savis del barri de Sant Joan i el Pla de Desenvolupament Comunitari de Figueres. L’exposició s’emmarca dins les activitats que es duran a terme els dies previs al 8 d’abril en reconeixement a la història, la llengua i la cultura d’aquest poble.

