“Cos, ombra i esperit” a la Casa de Cultura Les Bernardes

La Casa de Cultura Les Bernardes de Salt presenta fins al 26 de maig del 2017 Cos, ombra i esperit, una exposició inèdita amb la unió de les artistes i mèdiums Josefa Tolrà i Julia Aguilar. La mostra que aplega el treball de Tolrà i Aguilar –la Bruja de Barbastro– suposa la unió de dues veus artístiques que comparteixen origen en les seves capacitats mediúmiques –el seu art i els seus diaris son dictats des del Més Enllà. Josefa Tolrà (Cabrils, 1880-1959) es definia a si mateixa com a mediadora mecànica i dibuixava en estat de trànsit en papers i llibretes, sovint superposant textos en català i en castellà. Julia Aguilar (Barbastre, 1899-1979) fou una persona difícilment classificable i molt poc adaptada als valors convencionals i conservadors de la seva època. Comissariada per Pilar Bonet, l’exposició reclama mirades alternatives per a la historia de l’art; en aquest cas, centrada en la qualitat espiritual i visionària.

Es tracta d’una mostra única, possible gràcies a la investigació portada a terme per l’Associació Josefa Tolrà i els estudis que han fet Antonio Buil i Antonio Abarca sobre el llegat de Julia Aguilar, estudiosos de la vida i l’obra de dues dones excepcionals que tingueren el valor d’escoltar les veus que els parlaven des del silenci.

L’exposició Cos, ombra i esperit es completa amb obres de Pablo Sola i Rafael Fuster.

A la imatge, Àngel amb dragó de Julia Aguilar.

