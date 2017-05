Coro López-Izquierdo presenta nova exposició a la seu del Coam

Coro López-Izquierdo presenta del 18 de maig al 15 de juny l’exposició Desplaçaments. Art Urbà a la seu del COAM (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Madrid), c/ d’Hortaleza, 63.

En aquesta mostra l’artista ens presenta una acurada selecció de més de trenta obres, de la producció dels seus últims anys, el tema principal són les relacions entre l’arquitectura i l’art urbà. El mestratge tècnica de l’artista es fa patent en la hibridació de tècniques i processos carregats d’intenció. Aconsegueix posar la tradició al servei d’un nou discurs personal, que és capaç d’atrapar a l’espectador.

En definitiva, una mostra de realisme modern que ens convida a reflexionar sobre les relacions entre arquitectura i art urbà, on aquest últim s’institueix com la decoració de façanes del segle XXI.

López-Izquierdo es perd per la ciutat documentant els seus carrers, detenint-se en cada textura, cada esquerda, cada taca de brutícia i desconchón, guiant únicament per l’emoció que li transmet. Assisteix a la seva transformació diària i aprèn de cada canvi. Descobreix la taulelleria i els grans murals amarant de l’estil, el sentit i la tècnica de cada traç. Per tot això, Cor no és una mera cronista del que és urbà, fa seva la ciutat assumint els rols de la passejant, de l’arquitecte, de la restauradora i de l’artista segons el moment.

Artistes com Boa Mistura, Roa, Liu Bolin, Seth o Mentalgassi queden referenciats en les seves obres. Però no només això, Coro López-Izquierdo va un pas més enllà, realitzant propostes personals d’art urbà en algunes façanes de llocs que ha visitat, i fins i tot convida a altres artistes a intervenir les seves façanes.

A la imatge, obra mural de Coro López-Izquierdo.

