Cornellà vol ser la capital dels col·leccionistes de Playmobil

Sis mil persones, un públic majoritàriament familiar, col·leccionistes de diferents indrets i expositors molt entregats han estat les claus del bon funcionament de la primera edició de la Fira de Col·leccionisme Playmobil de Cornellà que va tancar el dia 8 d’octubre les portes ja pensant en una segona edició. El saló, que s’ha estructurat en zona de jocs, tallers i treballs manuals, exposició de diorames de gran format i una gran zona comercial ha tingut una acollida excepcional, segons paraules del seu director, Ignasi Puig de la firma Esplay. Ens ha sorprès conèixer que aquí, al Baix Llobregat, hi ha un nivell d’afició molt alt i molt fidel i això obre un gran potencial per convertir el saló de Cornellà en la capital dels col·leccionistes de Playmobil per excel·lència.

A més de convertir-se en punt de trobada dels seguidors del Playmobil i en tot un aparador de novetats però també de peces tradicionals de l’univers dels Clicks, el saló ha jugat un paper molt important pedagògicament promovent el joc en família i el desenvolupament de la imaginació i la creativitat entre els més petits. Precisament, un total de nou nens i nenes han participat en el Concurs Infantil de Diorames patrocinat per Abacus. Destaca la qualitat dels diorames que han exposat i la passió de les noves generacions cap a aquest món assegurant el futur dels aficionats, afegeix l’Ignasi Puig. La guanyadora ha estat Ainhoa Moreda de 10 anys pel seu diorama ‘El món màgic’.

El perfil del visitant ha estat majoritàriament familiar, tot i que dissabte pel matí han predominat els col·leccionistes que busquen a primera hora les millors peces per a les seves col·leccions.

Entre les activitats estrella, el conjunt de Clicks gegants han cridat l’atenció, especialment dels més petits, i han estat escollits per moltes famílies per fer els seus ‘selfies Playmobil‘. L’espai comercial també ha experimentat vendes de forma continuada al llarg dels dos dies de fira.

Amb aquests resultats s’acomiada la primera edició però amb la mirada posada en la recerca de noves dates per l’any 2018.

Etiquetes: Fira de Col·leccionisme Playmobil · Playmobil