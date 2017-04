Convocatòria oberta pels Premis Art i Mecenatge de La Caixa

natàlia lloreta

Des del 5 d’abril, La Caixa té oberta la convocatòria dels Premis Art i Mecenatge, guardons que serveixen de reconeixement a les persones dedicades a la creació i divulgació de l’art a Espanya. Com a novetat d’aquesta setena edició, s’obre a tothom el procés d’aportació de candidatures per tal de poder presentar l’artista, galerista o mecenes que es consideri mereixedor del premi.

Aquestes tres categories permeten donar visibilitat a la dedicació i la generositat d’aquells que contribueixen de forma especial al patrimoni artístic col·lectiu. Instituïts l’any 2011, els Premis Art i Mecenatge són avui en dia, els guardons de referència en l’àmbit de compromís privat amb el patrimoni artístic espanyol i constitueixen una mostra del suport de “La Caixa” al sector de l’art.

En les sis edicions anteriors i les tres categories, els Premis Art i Mecenatge han recaigut sobre els artistes Isidoro Valcárcel Medina, Elena Asins, Eva Lootz, Soledad Sevilla, Antoni Miralda i Carlos León; les galeries Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo, Elvira González, Silvia Dauder, Pedro Carreras i Ignacio Múgica i Guillermo d’Osma; i els col·leccionistes José Luis Várez Fisa, Helga de Alvear, Pilar Citoler, José María Lafuente, la Col·lecció de la Fundació Juan March i la Fundació Sorigué.

Aquesta setena edició introdueix la participació de la societat, buscant especialment la implicació activa dels sectors professionals de l’art, amb un procés obert d’aportació de candidatures, que es fa a través del següent enllaç: https://coleccion.caixaforum.com/es/premios-arte-y-mecenazgo Cada participant pot proposar una candidatura per categoria i en cap cas pot auto-proposar-se. El procés resta obert fins al 5 de juny.

És també novetat d’enguany, l’ampliació del focus de la categoria Mecenes, fins ara denominada Col·leccionista. L’objectiu d’aquest canvi és el de potenciar-ne el concepte, com a forma de participació desinteressada i amb impacte social. Així, aquesta categoria busca reconèixer la participació privada -sigui un programa o una col·lecció promoguda per una institució o una persona-en la recuperació, conservació creació del patrimoni artístic així com en el foment de la difusió de la cultura a Espanya.

Els guardons van introduir en el seu moment un element innovador en incidir de forma global a la cadena de valor de l’art, sumant, al reconeixement de la feina dels artistes, la feina de galeristes i col·leccionistes, i ara, mecenes, que són figures fonamentals per al desenvolupament de la creació artística.

El jurat continua estant format per especialistes de prestigi internacional i està previst que els guardonats es donin a conèixer a la tardor.

Etiquetes: Eva Lootz · Isidoro Valcárcel · La Caixa · Premis Art i Mecenatge