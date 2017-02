Convocat el V Premi Josep M. Planes

El premi, organitzat per la Fundació Independència i Progrés i la Demarcació Catalunya Central del CPC, es lliurarà l’1 de juny, a Manresa, en el marc de l’Any Josep Maria Planes. Els treballs participants es poden presentar fins el 31 de març.

El V Premi Josep M. Planes distingirà el millor treball d’investigació, de denúncia o de sàtira publicat o emès en català durant l’any 2016. Els periodistes i mitjans de comunicació que vulguin optar al premi podran enviar els treballs candidats a l’adreça de correu electrònic premisplanes@periodistes.org. Alhora, es constituiran unes comissions seleccionadores formades per periodistes i persones del món de la comunicació de les diferents demarcacions territorials del Col·legi de Periodistes -Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l’Ebre i Catalunya Central- que també proposaran treballs. El termini de presentació de candidatures s’acaba el 31 de març.

El jurat que decidirà el guanyador estarà format per destacades personalitats del món de la comunicació: Josep Gifreu, Teresa Carreras, Vicenç Villatoro, Neus Bonet, Jordi Finestres, Enric Badia i Joan Badia com a secretari. El premi es lliurarà l’1 de juny, a Manresa, dins l’Any Josep Maria Planes, organitzat per reivindicar la vida i l’obra d’un periodista considerat el precursor del periodisme d’investigació i que fou assassinat el 24 d’agost del 1936 per un escamot de la FAI a la carretera de l’Arrabassada de Barcelona.

Els anteriors guanyadors del premi Planes han estat: el treball Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics 2011, elaborat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils; el documental “Avi, et trauré d’aquí!”, dirigit per Montse Armengou i Ricard Belis i emès pel “Sense ficció”, el 19 de març de 2014; el periodista lleidatà Felip Solé pel seu documental “Perseguits i salvats- Camins de nit i boira”; i l’equip del documental, liderat per la periodista Anna Teixidor, “A la recerca del paradís”, sobre el viatge de combatents de l’estat per afegir-se a la Jihad, emès el febrer de 2015 a l’espai “30 Minuts”

