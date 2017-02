Convocat el Concurs de cartells Barcino-Barcelona 2017

Amb motiu del seu 70 aniversari, Barcino, convoca el primer Concurs de Cartells Barcino, que es resoldrà el 15 de juny de 2017, d’acord amb les següents bases:

1. El concurs està dirigit a dissenyadors i creatius joves de fins a 30 anys.

2. El treball a presentar serà una composició gràfica en mida DIN A3 (29,7×42 cm.) A 300 dpi de resolució, en format vertical o horitzontal: dibuix, il·lustració, fotografia, collage o qualsevol altre format reproduïble mitjançant impressió en paper. El disseny ha de recollir com veuen els dissenyadors joves la ciutat de Barcelona, ​​la seva realitat quotidiana, el seu esperit, la seva vitalitat, la seva màgia … Ha de ser una obra original, admetent qualsevol tipus de creativitat o enfocament.

3. La data límit per a la recepció d’originals finalitza el 31 maig 2017 a les 22 h. Les obres participants s’han d’enviar en format PDF (PDF / X), PNG o JPG a mida no superior a 5 Mb a l’adreça de correu: concurscartellsbarcelona@barcinoweb.com, indicant en l’assumpte “Concurs cartells Barcelona Barcino”, juntament amb les dades completes del participant. Qualsevol dubte sobre la recepció d’originals podrà ser resolta en el Tel. 93 232 27 maig.

4. El Jurat estarà compost per Diego Gómez, professor de direcció d’art en diferents universitats de publicitat i relacions públiques; Mariano banys, director creatiu en agències de publicitat com Trace o Slogan (www.slogangroup.com) i professor de creativitat en Abat Oliba i ESRP; Chema Bescós, director d’Ibidem Group Traduccions (www.ibidemgroup.com) i expert en continguts web, usabilitat i SEO; Alfons Cornella, guru de la innovació fundador d’Infonomia (www.infonomia.com) i autor de més de 20 llibres més de 1.000 articles sobre ciència, tecnologia i innovació en el món de l’empresa; i Víctor Belluda, professional de la comunicació en agències de renom com Dayax i Delvico Bates i actual director de la Impremta Barcino (www.barcinoweb.es).

5. La decisió del jurat serà publicat el dia 15 de Juny a www.barcinoweb.es, on podran veure totes les fotografies.

6. El Concurs estarà dotat dels següents premis:

– Primer premi: paleta Gràfica Wacom mida A5, impressió gran format de l’obra presentada a mida 50×70 cm suport cartró ploma, xec de 350 euros.

– Segon premi: paleta Gràfica Wacom mida A5, impressió gran format de l’obra presentada a mida 50×70 cm suport cartró ploma, xec de 150 euros.

– Tercer premi: paleta Gràfica Wacom mida A5, impressió gran format de l’obra presentada a mida 50×70 cm suport cartró ploma.

Tots els guanyadors, així com els 10 finalistes, rebran a més una invitació per acudir a la Gala d’Aniversari on es lliuraran els premis i s’exposaran les peces guanyadores.

8. Les peces guanyadores així com una selecció de les obres presentades es recolliran en un llibre i, a més, seran exposades durant l’acte de lliurament dels premis del I Concurs de cartells Barcino que tindrà lloc el dia 7 de juliol del 2017.

Etiquetes: I Concurs de cartells Barcino-Barcelona 2017