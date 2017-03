Conversa i àpat amb David Claerbout a la Tàpies

annaïs miró

El dia 15 de març, a la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, al carrer Aragó, 255, de Barcelona, i dins el cicle Flow Sèries, hi tindrà lloc la conversa i el posterior sopar amb l’artista belga David Claerbout i el periodista J. J. Charlesworth. Flow Sèries és un programa impulsat per la Fundació Hans Nefkens i la Fundació Antoni Tàpies l’objectiu del qual és reunir diferents persones del món de l’art procedents de continents i contextos diversos. Les trobades al voltant d’un artista i les seves produccions en curs són l’objecte d’una conversa seguida d’un àpat. David Claerbout (nascut el 1969, Kortrijk, Bèlgica) és un dels artistes més innovadors i aclamats que treballen en l’àmbit de les imatges en moviment en l’actulidad, la seva obra ha a la intersecció de la fotografia, el cinema i la tecnologia digital. Es va formar com a pintor, però es va interessar cada vegada més pel temps a través d’investigacions sobre la naturalesa de la fotografia i el cinema. Combinant el passat, el present i el futur en impressionants moments d’elasticitat temporal, les seves obres presenten profundes i commovedores contemplacions filosòfiques sobre la nostra percepció del temps i la realitat, la memòria i l’experiència, la veritat i la ficció. Utilitzant constel·lacions de píxels, seqüències d’imatges, llum, velocitat, veu, música i so ambient, entorn d’instal·lació i les tecnologies utilitzades per transmetre aquests, les seves composicions sorprenentment sensual susciten noves maneres d’absorció perceptiva, expectatives, comprensió i memòria. Ha estat objecte de nombroses exposicions individuals a nivell internacional, entre elles: Städel Museum, Frankfurt (2016); KINDL, Berlín (2016), Marabouparken Konsthall, Sundbybert, Suècia (2015); Nederlands Fotomuseum, Rotterdam (2014); Kunsthalle Mainz, Mainz, Alemanya (2013); Secessió, Viena, Àustria (2012); Museu de Tel Aviv, Tel Aviv, Israel (2012); SFMOMA, Sant Francesc (2011); Wiels, Brussel·les, Bèlgica (2011); El museu d’art contemporani D’Pont, Tilburg, Països Baixos (2009) i (2016); Centre Pompidou, París, França (2007); El Kunstmuseum, St. Gallen, Suïssa (2008); I The Van Abbemuseum, Eindhoven, Països Baixos (2005). La seva obra està representada en grans col·leccions públiques de tot el món.

Etiquetes: David Claerbout · Flow Series · Fundació Antoni Tàpies