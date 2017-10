“Continuïtats discontínues” de Jesus Galdón, a El quadern robat

La galeria El quadern robat de Barcelona inaugura l’exposició Continuïtats discontínues de l’artista Jesus Galdón (Barcelona, 1967). La mostra està formada per dues sèries d’obres sobre paper, titulades Arrels i Discontínua, que desgranen les reflexions de Galdón sobre la idea de cultura universal, i sobre la manera amb la qual s’ha construït el relat històric.

Des de temps remots, la humanitat s’ha servit de fragments, de ruïnes, de documents, sovint dispersos, per tal de reconstruir l’argument de la història i trobar les arrels que li són imprescindibles per a conèixer-se, identificar-se, i per tant, evolucionar. Aquesta preocupació al voltant de la discontinuïtat de la continuïtat no és exclusiva d’aquestes dues sèries de dibuixos, sinó que constitueix un dels eixos principals del seu corpus.

Els dibuixos de la sèrie Arrels, posen de manifest la importància dels orígens de les coses, siguin conscients o inconscients. Els coneixements, de la mateixa manera que les arrels del món vegetal, es creuen entre ells per tal de generar-ne de nous. Tot el que passa esta connectat, tot té un origen. Galdón fa referència a les arrels del llenguatge escrit i pictòric a través d’uns filacteris que formen un brancatge i que porten llegendes escrites o que representen els colors primaris.

La sèrie Discontínua fa referència als fonaments del coneixement, que poden tenir dos orígens: el genealògic i el cultural. Pren com a motiu dues figures escultòriques de la Grècia clàssica, el Moscòfor, i l’Ornithe que representen allò masculí i femení. En realitat representen una mena d’Adam i Eva, una parella inicial, uns pares primigenis i anònims, que, a la vegada, ho són de tota la humanitat. També simbolitzen la idea de transmissió cultural a través d’una arrel comuna.

Continuïtats discontínues estarà oberta fins el 31 de gener de 2018 a El quadern robat (carrer Còrcega, 267) de Barcelona.

