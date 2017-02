Connecta’t amb la premsa de tot el món a les biblioteques públiques de Girona

L’accés digital a més de 5.000 diaris i revistes de tot el món ja és possible a les biblioteques públiques de la ciutat de Girona gràcies a la implantació de la plataforma en línia Pressreader. Aquesta eina digital, impulsada per la Diputació de Girona, permet als usuaris de les biblioteques gironines consultar els continguts de forma gratuïta i durant tot aquest any 2017.

L’accés a les publicacions es fa mitjançant el Wi-Fi de la biblioteca i el navegador www.pressreader.com. Un cop dins la plataforma, es té a l’abast 5.000 publicacions d’arreu i múltiples avantatges, com ara l’accés durant 90 dies a l’hemeroteca de revistes i diaris o l’accés remot –ja des de casa, per exemple– durant set dies a través dels dispositius personals dels usuaris. La implantació de Pressreader a les biblioteques gironines del Sistema de Lectura Pública és una prova pilot que abasta 31 biblioteques de la demarcació de Girona, entre les quals hi ha les biblioteques municipals de la ciutat de Girona.

