Congrés sobre associacionisme i art al MAC

El Museu d’Art Contemporani (MAC) de la Fundació Gas Natural Fenosa organitza els dies 20 i 21 d’abril un congrés internacional destinat a reflexionar sobre l’estructura de l’associacionisme en el món artístic, en col·laboració amb A Col·lectiva, Associació Professional d’Artistes de Galícia . Sota el títol Estratègia i forma, la trobada vol donar a conèixer els principals models associatius internacionals i presenta aquells casos d’èxit en què s’han generat oportunitats d’interès per al sector.

“L’objectiu del congrés és aportar coneixement, establint un lloc per a la posada en comú i el diàleg entre els diferents agents culturals per trobar estratègies de gestió i formes jurídiques associatives que millorin la situació de l’artista i del sector de l’art contemporani en l’actualitat”, explica la directora del MAC, Carmen Fernández Rivera. El fòrum internacional oferirà diferents oportunitats per trobar-se i intercanviar experiències i contactes amb altres professionals del sector, conèixer de primera mà als seus protagonistes i detectar les necessitats dels diferents col·lectius per tal d’oferir solucions.

En aquest sentit, el programa vol oferir una visió global de l’associacionisme amb la presència de professionals vinculats a associacions i organitzacions consolidades com La Maison des Artistes, IAA (International Association of Art), VISarte Suisse, VAI Visuals Artist Ireland, UAAV-Unió de Associacions d’Artistes Visuals, MAV (Associació de Dones Artistes Visuals), Xestión Social, 7H Cooperativa Cultural i Insultarte.

El congrés està dirigit a totes aquelles persones interessades en els mecanismes associatius i especialment a artistes, gestors culturals, comissaris i investigadors. El termini d’inscripció està obert fins al 17 d’abril, a les 18 hores, i es podrà fer de forma presencial al museu o de forma online a la web www.mac.gasnaturalfenosa.com

